Путин и Алиев обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, посвящённый ситуации на линии разграничения возле Нагорного Карабаха.
Днём субботы пресс-служба московского Кремля сообщила, что сегодня состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, которые договорились созвониться заранее.
По данным Кремля, Путин и Алиев преимущественно обсуждали ситуацию, сложившуюся на армяно-азербайджанской границе, уделив особое внимание Нагорному Карабаху.
Также Ильхам Алиев рассказал Владимиру Путину о своей встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Евросовета Шарлем Мишелем.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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