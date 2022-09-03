Путин и Алиев обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, посвящённый ситуации на линии разграничения возле Нагорного Карабаха.

Днём субботы пресс-служба московского Кремля сообщила, что сегодня состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, которые договорились созвониться заранее.

По данным Кремля, Путин и Алиев преимущественно обсуждали ситуацию, сложившуюся на армяно-азербайджанской границе, уделив особое внимание Нагорному Карабаху.

Также Ильхам Алиев рассказал Владимиру Путину о своей встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Евросовета Шарлем Мишелем.