Агрономы рассказали, как правильно обрабатывать почву перед зимой
После сбора урожая почву нужно обработать, ведь в ней могут оставаться личинки вредителей и споры опасных бактерий.
Для этой цели используются специальные химические препараты. Например, от пятнистостей, бактериозов и мучнистой росы защищают средства на основе меди.
Это медный купорос, бордоская жидкость, Хом, хлорная известь. От грибковых заболеваний можно использовать препарат Фундазол.
Хлорная известь прекрасно справляется с белой гнилью, фитофторой, нематодой и черной ножкой. Ее рассыпают на грунт под перекопку.
Биопрепараты обеззараживают почву. Но их нужно использовать точно по инструкции и до наступления первых холодов.
Обработка почву включает также неглубокую перекопку и посадку сидератов. Важно также учитывать правила севооборота и грамотно подбирать места для посадки растений.
Сидераты помогают улучшить структуру почвы, повысить ее плодородие, поэтому не стоит пренебрегать их посадкой.
Осенью необходимо освободить грядки от растительных остатков и сорняков. Они могут стать разносчиками болезней и местом зимовки вредителей.
Опубликовано: Светлана Репина
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