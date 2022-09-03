Агрономы рассказали, как правильно обрабатывать почву перед зимой

После сбора урожая почву нужно обработать, ведь в ней могут оставаться личинки вредителей и споры опасных бактерий.

Для этой цели используются специальные химические препараты. Например, от пятнистостей, бактериозов и мучнистой росы защищают средства на основе меди.

Это медный купорос, бордоская жидкость, Хом, хлорная известь. От грибковых заболеваний можно использовать препарат Фундазол.

Хлорная известь прекрасно справляется с белой гнилью, фитофторой, нематодой и черной ножкой. Ее рассыпают на грунт под перекопку.

Биопрепараты обеззараживают почву. Но их нужно использовать точно по инструкции и до наступления первых холодов.

Обработка почву включает также неглубокую перекопку и посадку сидератов. Важно также учитывать правила севооборота и грамотно подбирать места для посадки растений.

Сидераты помогают улучшить структуру почвы, повысить ее плодородие, поэтому не стоит пренебрегать их посадкой.

Осенью необходимо освободить грядки от растительных остатков и сорняков. Они могут стать разносчиками болезней и местом зимовки вредителей.