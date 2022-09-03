Адель рассказала, что у нее соскользнул межпозвоночный диск после розыгрыша сына
У Адель уже была больная спина, когда несчастный случай привел к дальнейшей травме.
Певица, которая украшает обложку сентябрьского номера ELLE, рассказала, что, хотя у нее была больная спина с подросткового возраста, недавно у нее соскользнул межпозвоночный диск, который произошел после розыгрыша ее 9-летнего сына Анджело.
По данным издания, 34-летняя певица "Easy on Me" "поскользнулась на L6 в январе 2021 года, когда Анджело выскочил, чтобы напугать ее, когда она выходила из ванной".
Опубликовано: Ангелина Крент
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