Адель рассказала, что у нее соскользнул межпозвоночный диск после розыгрыша сына

У Адель уже была больная спина, когда несчастный случай привел к дальнейшей травме.

Певица, которая украшает обложку сентябрьского номера ELLE, рассказала, что, хотя у нее была больная спина с подросткового возраста, недавно у нее соскользнул межпозвоночный диск, который произошел после розыгрыша ее 9-летнего сына Анджело.

По данным издания, 34-летняя певица "Easy on Me" "поскользнулась на L6 в январе 2021 года, когда Анджело выскочил, чтобы напугать ее, когда она выходила из ванной".