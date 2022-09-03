FT: британские политики вернутся к копировальной бумаге из-за энергокризиса

Издание Financial Times сообщает, что чиновники Великобритании могут вновь начать использовать копирку.

Международное агентство Financial Times утверждает, что в скором времени британские политики будут обязаны вернуться к использованию копировальной бумаги, поскольку этому способствует энергетический кризис, манефистировавшийся в стране и во всём европейском регионе.

Источник FT сообщил, что в британском правительстве опасаются отключения электроэнергии по всей стране, из-за чего местные политики останутся без доступа в интернет.

В таком случае по зданию правительства Великобритании будут ходить специализированные курьеры, разносящие документы на копировальной бумаге.