FT: британские политики вернутся к копировальной бумаге из-за энергокризиса
Издание Financial Times сообщает, что чиновники Великобритании могут вновь начать использовать копирку.
Международное агентство Financial Times утверждает, что в скором времени британские политики будут обязаны вернуться к использованию копировальной бумаги, поскольку этому способствует энергетический кризис, манефистировавшийся в стране и во всём европейском регионе.
Источник FT сообщил, что в британском правительстве опасаются отключения электроэнергии по всей стране, из-за чего местные политики останутся без доступа в интернет.
В таком случае по зданию правительства Великобритании будут ходить специализированные курьеры, разносящие документы на копировальной бумаге.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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