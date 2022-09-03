Музыкант Файст не может продолжать Arcade Fire Tour на фоне обвинений в сексуальных домогательствах Уина Батлера
"Это было невероятно сложно для меня, и я могу только представить, насколько сложнее это было для людей, которые пришли вперед", - написал Файст о выходе из WE Tour Arcade Fire.
Канадская певица и автор песен Feist отказалась выступать на разогреве у недавно стартовавшего WE Tour группы Arcade Fire после того, как несколько человек обвинили участницу Win Butler в сексуальных домогательствах.
В заявлении, включенном в статью, опубликованную 27 августа, мультиинструменталист Arcade Fire утверждал, что каждое взаимодействие с обвинителями было "согласованным".
Узнав новости, она попыталась обдумать свои следующие шаги. "Я получила десятки сообщений от окружающих меня людей, выражающих сочувствие к раздвоению, в которое меня втянули", - сказала она. "Остаться в туре означало бы, что я либо защищал, либо игнорировал вред, причиненный Уином Батлером, а уйти означало бы, что я был судьей и присяжными".
Опубликовано: Ангелина Крент
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