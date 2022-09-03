Северная Корея назвала посланника ООН по правам человека «американской марионеткой» и отказалась иметь с ней дело

Северная Корея назвала нового специального докладчика ООН по правам человека в стране «марионеткой» Соединенных Штатов и раскритиковала инаугурационное заявление эксперта о трудностях, с которыми сталкиваются северокорейцы.

Новый спецдокладчик Элизабет Сэлмон на этой неделе совершает свой первый визит в Южную Корею, где она встречается с официальными лицами, активистами и северокорейскими перебежчиками.

Она уже призвала к более решительной мобилизации международной солидарности в отношении прав человека в Северной Корее для защиты местных жителей.

Сэлмон сказала, что северокорейцы столкнулись с новыми и более серьезными трудностями после того, как КНДР ввела жесткие ограничения, связанные с пандемией.

По ее словам, страдания 26 млн человек усугубляются тем, что они уже сталкивались с жестоким обращением, длившимся десятилетиями, и она призвала не пренебрегать этим.

Пхеньян дал резкое опровержение спецдокладчику ООН и заявил, что не будет мириться с возглавляемым США заговором по свержению политической системы страны под прикрытием вопросов прав человека.

Северная Корея обвинила дипломата ООН в проявлении «невежества и предвзятого видения» и раскритиковала ее за непростительно безрассудные замечания, посягающие на неприкосновенную систему и суверенные права страны.

Пхеньян заявил, что никогда не признает и не будет иметь дело с каким-либо специальным докладчиком, назначенным ООН для оценки ситуации с правами человека в корейской нации.