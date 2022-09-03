Российские и китайские военные корабли расстреляли минные заграждения в Японском море

В рамках учений «Восток -2022» корабли ВМС России и КНР провели боевое слаживание отработав все возможные задачи в случае вооруженного конфликта с третьей стороной.

Как сообщает Минобороны России, в Японском море были отработаны задачи по ряду направлений боевой работы ВМС.

«Российско-китайский отряд боевых кораблей выстроился в боевой ордер и осуществил совместное тактическое маневрирование, поэтапно отрабатывая задачи противовоздушной, противолодочной и противоминной обороны», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что военно-морские силы союзников действовали под единым управлением. Им удалось отразить атаку ВВС условного противника и обнаружить подошедшие к театру учений условные подлодки.

На последнем этапе этого дня учений союзная эскадра должна была пройти участок заминированный противником.

«Российские и китайские моряки в ходе переразвертывания выполнили стрельбы по макетам обнаруженных плавающих мин, представляющих опасность для судоходства», - отметили в МО РФ.