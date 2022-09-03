Род Дреер: Запад угодил в ловушку, расставленную для России
По мнению старшего редактора The American Conservative Рода Дреера, экономическая ловушка уготованная для Путина стала уловкой для самого Запада, объявившего санкции против РФ.
«Запад начал полномасштабную экономическую войну против России. И проиграл. Возмездие России теперь грозит парализовать Европу, и только дураки могут этому удивляться», — пишет автор.
По мнению Дреера, расчет Запада был сделан на шок от введенных санкций, которые должны были сковать волю российского правительства. Но оно оказалось к этому готово. Причем готовилось еще с 2014 года задолго, до нынешних событий.
Не украшает западную цивилизацию и всплеск русофобии, свидетелем которого стал и сам автор, который видел примеры того, как издеваются над русскими и русской культурой.
Опубликовано: Тарас Медведев
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