НеНе Ликс поздравляет покойного мужа Грегга с первой годовщиной его смерти: "Очень скучаю по тебе"

"Сегодня 1 год на Небесах! Мы любим тебя и очень скучаем по тебе ", - подписала Нене Ликс пост в своей истории в Instagram.

В четверг 54-летняя Нене чествовала Грегга в серии видеороликов в своей истории в Instagram, на которых они танцуют вместе на вечеринке под музыку, играющую на заднем плане.

Звезда "Настоящих домохозяек Атланты" и ее покойный муж, который умер в прошлом году от рака, не побоялись стать сексуальными в клипе, когда они обнимались и интимно танцевали друг на друге. В какой-то момент Грегг в шутку начал снимать свитер, расстегивать часть рубашки и снимать ремень.

В дополнение к видеороликам НеНе также поделилась несколькими фотографиями пары на протяжении многих лет, в том числе снимком, на котором они держатся за руки, одним из Грегга на пляже, свадебным фото и двумя из них, наряженными для праздничного ужина и мероприятия.