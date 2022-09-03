Пушилин: Украина стала идейным центром терроризма и будет уничтожена

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что территория нынешней Украины превратилась в идейный центр терроризма.

3 сентября глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин публично обвинил украинские войска в использовании запрещённых методов ведения боевых действий, которые свойственны террористическим организациям.

По мнению Пушилина, нынешняя территория Украины стала идейным центром терроризма и должна быть уничтожена путём нанесения ударов по центрам принятия решений в Киеве.

Также Денис Пушилин напомнил, что украинские войска используют запрещённые мины "Лепесток" для дистанционного минирования жилых кварталов Донецка.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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