Пушилин: Украина стала идейным центром терроризма и будет уничтожена

НАСА построит особую лабораторию, чтобы предотвратить новую пандемию из-за микробов с Марса

НАСА и Европейское космическое агентство готовятся к совместной миссии под названием «Возвращение образцов с Марса». Нельзя гарантировать, что такой материал не будет содержать опасных для человека микроорганизмов.

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