Пушилин: Украина стала идейным центром терроризма и будет уничтожена
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что территория нынешней Украины превратилась в идейный центр терроризма.
3 сентября глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин публично обвинил украинские войска в использовании запрещённых методов ведения боевых действий, которые свойственны террористическим организациям.
По мнению Пушилина, нынешняя территория Украины стала идейным центром терроризма и должна быть уничтожена путём нанесения ударов по центрам принятия решений в Киеве.
Также Денис Пушилин напомнил, что украинские войска используют запрещённые мины "Лепесток" для дистанционного минирования жилых кварталов Донецка.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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