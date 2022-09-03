Сообщается, что Канье Уэст забирает с рынка ранчо "Yeezy Campus" в Вайоминге стоимостью 11 миллионов долларов

Ранчо недалеко от Коди - одно из двух, которыми владеет рэпер и модельер в ковбойском штате.

В начале августа 45-летний рэпер отказался от продажи своего огромного ранчо недалеко от Коди, одного из двух, которыми он владеет в штате, сообщает New York Post .

Недвижимость, также известная как West Lake Ranch и "Yeezy Campus", была выставлена на продажу в октябре прошлого года за 11 миллионов долларов.

Согласно сообщению The Post, Уэст купил землю в 2019 году за 8 миллионов долларов, что является значительной скидкой по сравнению с запрашиваемой ценой почти в 14 миллионов долларов.