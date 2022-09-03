Госдепартамент США одобрил продажу оружия Тайваню на сумму в $1,1 млрд

Американский Госдеп разрешил Вашингтону продать оружие и боеприпасы Тайваню на рекордную сумму.

Днём субботы пресс-служба Госдепартамента Соединённых Штатов опубликовала сообщение о том, что правительство США приняло решение о продаже вооружений Тайваню на сумму свыше одного миллиарда долларов.

К текущему моменту доподлинно неизвестно, о продаже какого оружия идёт речь, однако пресс-служба МИД Китая уже осудила решение правительства США.

В конце лета американский политик Нэнси Пелоси высадилась на Тайване с целью демонстрации поддержки острова со стороны США, после чего отношения между Вашингтоном и Тайбэем с одной стороны и Пекином с другой резко накалились.