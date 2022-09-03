Появилось видео радикального протеста в немецком Каселе против поставок оружия на Украину
Немцы протестуют против поставок Киеву вооружений и начали активные акции у оружейного завода в Каселе.
Сообщается, что протесты, стартовавший в пятницу, продлятся до конца недели.
Среди протестующих немало радикально настроенных правых активистов. Они вышли к заводу с транспарантами «Хватит поставлять оружие», жгли файеры и заблокировали проход для работников предприятия.
Пришлось вмешаться полиции, которая разогнала радикальных активистов газом и дубинками. Есть задержанные, но их число пока не указывается.
Опубликовано: Тарас Медведев
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