Налоговое управление США случайно выложило в сеть данные о доходах 120 000 налогоплательщиков

Служба внутренних доходов Налогового управления США признала, что по ошибке опубликовала на своем веб-сайте конфиденциальную информацию о 120 000 налогоплательщиков.

Речь идет об именах, контактной информации и финансовых сведениях о доходах. Это данные, которые были предоставлены плательщиками в налоговых декларациях.

Управление планирует связаться со всеми пострадавшими и обещает принять безотлагательные меры для решения проблемы.

По словам официальных лиц, информация была загружена из-за ошибки человеческого кодирования, которая произошла в прошлом году, когда форма начала подаваться в электронном виде.

В то время как формы для физических лиц должны быть конфиденциальными, благотворительные организации с несвязанным доходом от бизнеса также должны подавать форму 990-T, и они предназначены для открытого доступа.

Конфиденциальные данные были ошибочно загружены на сайт агентства вместе с общедоступными сведениями.

Агентство заявляет, что предприняло немедленные шаги для решения проблемы после обнаружения ошибки в последние недели.

Налоговое управление США продолжает изучать эту ситуацию. Министерством финансов поручено провести оперативную проверку своей практики, чтобы обеспечить наличие необходимых средств защиты для предотвращения несанкционированного раскрытия данных.