На нефтяном месторождении в Мексике обнаружена вторая утечка метана

Спутники зафиксировали крупную утечку метана на морской платформе, принадлежащей мексиканской компании Pemex. Это уже вторая утечка на данном месторождении.

Три спутника зафиксировали изображения шлейфов метана на кластере нефтяных месторождений Ку-Малуб-Заап в Мексиканском заливе в течение шести дней с 5 по 29 августа.

За эти дни около 44 064 тонн метана было выброшено в атмосферу с нефтяного месторождения. Ученые выражают обеспокоенность по поводу неработающей инфраструктуры.

В июне нынешнего года Ициар Иракулис-Лоитксате, ученый из Политехнического университета Валенсии, опубликовал документ, в котором указывал на крупную утечку метана в декабре прошлого года на том же кластере нефтяных месторождений, крупнейшем по объему добычи в Мексике.

Метан, основной компонент природного газа, считается гораздо более мощным двигателем глобального потепления в краткосрочной перспективе, чем углекислый газ, поскольку он удерживает больше тепла в атмосфере.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор находится под растущим давлением, чтобы очистить деятельность Petroleos Mexicanos, компанию с самой большой задолженностью в мире.

Обрадор настаивал на том, чтобы Pemex увеличила добычу нефти, но критики предупреждают, что это приведет к экологической катастрофе из-за устаревающей инфраструктуры компании и недостаточных инвестиций.

В июне президент пообещал бороться с выбросами метана в нефтегазовом секторе после встречи со специальным посланником президента США по климату Джоном Керри.