Десятки человек погибли на западе Эфиопии в результате нападения амхарских ополченцев

В понедельник боевики напали на населенный пункт в регионе Оромия на западе Эфиопии, убив несколько десятков человек, сообщает AFP, отмечая, что нападавшие были членами этнического ополчения амхара.

Региональные власти обвиняют восстание Освободительной армии оромо (OLA) в том, что оно стоит за этим нападением, результаты которого еще предстоит уточнить.

По словам жителей, опрошенных агентством AFP в пятницу вечером на условиях анонимности, атака была совершена в городе Агамса рано утром, примерно с 06:30 до 07:00 по местному времени.

«Нападавшие атаковали город с трех направлений с применением огнестрельного оружия и продолжали свои атаки примерно до 14:00»,— сообщил беженец, покинувший город.

«Они убили около 100 жителей, сожгли много домов и магазинов и разграбили продовольственные склады (перевозя добычу) с использованием рикш, автомобилей и мотоциклов », — сказал он.

Другой свидетель рассказал, что также был украден скот, и в результате нападения «погибло более ста человек ». Оба мужчины заявили, что нападение было совершено ополченцами из близлежащего региона Амхара.

OLA, вооруженная группа, действующая в регионе, обвинила ополченцев Амхара Фано в заявлении о том, что они убили «по меньшей мере 62 человека» в Агамсе. Региональные власти Оромии обвинили OLA, которое они называют «Шейн».

«В Агамсе произошло то, что террористическая группировка Шейн и экстремисты напали на мирных жителей. Число жертв еще уточняется», — сказал Хайлу Адугна, глава отдела коммуникаций регионального правительства.

«Спецназ Оромия покинул этот район в воскресенье из-за «ротации», но не было сил безопасности, чтобы заменить их », — сказал один из очевидцев. Один из жителей, вернувшийся в Агамсу после бегства, заявил, чтов городе нет присутствия правительственных сил безопасности. «Мы опасаемся, что нападавшие вернутся», — добавил он.

Регион Оромия, самый крупный и густонаселенный в Эфиопии, регулярно становится ареной нападений и репрессий между представителями этнических групп оромо и амхара. В августе 2021 года Комиссия по правам человека Эфиопии (ЕКПЧ), независимый орган при правительстве Эфиопии, заявила, что более 210 человек были убиты за одну неделю в результате череды «этнических» нападений в районе Гида-Кириму, в нескольких десятках километров от Агамсы.