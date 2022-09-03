Дачники рассказали, как правильно ухаживать за малиной осенью

Малина хотя и отличается неприхотливостью, нуждается в обязательной подготовке к зиме.

В сентябре малину поливают, подкармливают и проводят санитарную обрезку.

Правила и преимущества обрезки:

При обрезке у малины срезают до основания все побеги старше двух лет и те, которые уже закончили плодоношение. Удаляют и молодые свежие проростки, так как они все равно не успеют укрепиться до первых заморозков и погибнут. Также нужно удалить засохшие и поврежденные ветви.

Значение обрезки для малины:

Растение будет лучше и обильнее плодоносить.

Защита от вредителей, обосновавшихся на зиму на старых ветвях.

Растение меньше болеет и лучше переносит зиму.

Вода и питание:

Осенью малина не так часто нуждается в поливе, как летом, — объем воды необходимо корректировать в зависимости от погодных условий. Оптимальный график полива в теплую сухую погоду — один раз в 2-3 дня в небольших количествах, лишь слегка увлажняя землю.

Процедуру проводят под корень в ранние утренние часы или вечером, чтобы не повредить листья. Если кустов немного, то можно использовать лейку или ведро, а для больших участков малины лучше выбрать капельную систему.

Удобрения вносят только, если почва сильно истощена. Рыхлый и влажный чернозем не нуждается в минеральных добавках, иначе пострадает урожайность. Для бедных почв вносят удобрения с сульфатом кальция, а также можно добавить сульфаты цинка и марганца по 3-5 г на 1 м2.

Уход за малиной в конце осени:

Поздней осенью, когда приходит пора первых ночных заморозков и температура днем редко поднимается выше 0 °C, наступает второй этап осенних работ в малиннике перед зимовкой.

Осенняя подготовка кустов малины к зимовке предполагает обязательную обрезку, подкормку, достаточный полив и обработку от болезней и вредителей. После этих процедур растения укрывают подходящим способом и оставляют на зимовку.