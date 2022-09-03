Дачники рассказали, как правильно ухаживать за малиной осенью
Малина хотя и отличается неприхотливостью, нуждается в обязательной подготовке к зиме.
В сентябре малину поливают, подкармливают и проводят санитарную обрезку.
Правила и преимущества обрезки:
При обрезке у малины срезают до основания все побеги старше двух лет и те, которые уже закончили плодоношение. Удаляют и молодые свежие проростки, так как они все равно не успеют укрепиться до первых заморозков и погибнут. Также нужно удалить засохшие и поврежденные ветви.
Значение обрезки для малины:
Растение будет лучше и обильнее плодоносить.
Защита от вредителей, обосновавшихся на зиму на старых ветвях.
Растение меньше болеет и лучше переносит зиму.
Вода и питание:
Осенью малина не так часто нуждается в поливе, как летом, — объем воды необходимо корректировать в зависимости от погодных условий. Оптимальный график полива в теплую сухую погоду — один раз в 2-3 дня в небольших количествах, лишь слегка увлажняя землю.
Процедуру проводят под корень в ранние утренние часы или вечером, чтобы не повредить листья. Если кустов немного, то можно использовать лейку или ведро, а для больших участков малины лучше выбрать капельную систему.
Удобрения вносят только, если почва сильно истощена. Рыхлый и влажный чернозем не нуждается в минеральных добавках, иначе пострадает урожайность. Для бедных почв вносят удобрения с сульфатом кальция, а также можно добавить сульфаты цинка и марганца по 3-5 г на 1 м2.
Уход за малиной в конце осени:
Поздней осенью, когда приходит пора первых ночных заморозков и температура днем редко поднимается выше 0 °C, наступает второй этап осенних работ в малиннике перед зимовкой.
Осенняя подготовка кустов малины к зимовке предполагает обязательную обрезку, подкормку, достаточный полив и обработку от болезней и вредителей. После этих процедур растения укрывают подходящим способом и оставляют на зимовку.
Опубликовано: Ангелина Крент
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Пять туристов скончались при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке
Дачники рассказали, чем подкармливать сливу, черешню и алычу осенью
Экс-депутат Рады Илья Кива: провал атаки на Херсон грозит Зеленскому переворотом
Кадыров признал, что засиделся у власти и заслужил «бессрочный и длительный отпуск»
Медведев заявил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу