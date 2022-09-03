Пушков: западные политики удивлены неспособностью санкций навредить России
Сенатор РФ Алексей Пушков заявил об удивлении западных чиновников неэффективностью антироссийских санкций.
В субботу российский сенатор Алексей Пушков опубликовал новое сообщение в собственном Telegram-канале, где заявил, что на Западе удивлены неспособностью антироссийских санкций США и Евросоюза навредить экономике Российской Федерации.
По словам Пушкова, ещё в 2014 году экс-президент Соединённых Штатов Барак Обама мечтал об уничтожении российской экономики, однако этого не произошло до сих пор.
При этом Алексей Пушков также уверен, что коллективный Запад также не верил в то, что санкции против России навредят самим европейским государствам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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