Сенатор РФ Алексей Пушков заявил об удивлении западных чиновников неэффективностью антироссийских санкций.

В субботу российский сенатор Алексей Пушков опубликовал новое сообщение в собственном Telegram-канале, где заявил, что на Западе удивлены неспособностью антироссийских санкций США и Евросоюза навредить экономике Российской Федерации.

По словам Пушкова, ещё в 2014 году экс-президент Соединённых Штатов Барак Обама мечтал об уничтожении российской экономики, однако этого не произошло до сих пор.

При этом Алексей Пушков также уверен, что коллективный Запад также не верил в то, что санкции против России навредят самим европейским государствам.