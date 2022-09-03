Дачники рассказали, как ухаживать за вишней в сентябре и октябре

Осенний уход за вишневыми деревьями сводится к выполнению нескольких важных процедур, необходимых перед наступлением холодов.

Правило 1:

Навести порядок на дереве. Стараюсь сделать максимальное количество работ — обрезаю старые и сломанные ветви, замазываю места среза садовым варом, защищаю и замазываю все трещинки на коре (в них на зиму могут прятаться различные вредители). Также убираю листву и опавшие плоды, даже если они находятся за приствольным кругом.

Правило 2:

Затем я перекапываю почву в приствольном круге дерева. Глубина заглубления лопаты — около 15 см, чтобы не повредить корневую систему дерева. Разрыхляю почву граблями и удаляю корни сорняков. Иногда укрываю небольшую площадь приствольного круга агроволокном.

Правило 3:

Следующий шаг — хорошо поливаю дерево. Для качественной влагозарядки под зиму желательно использовать не менее 3 ведер воды на каждый квадратный метр площади приствольного круга вишни. Если осень выдалась сухая, без дождей, то количество ведер на 1 кв.м. доходит и до 5-ти.

Правило 4:

Я начинаю удобрять дерево уже в сентябре, так как именно вишня весной первой украшает мой сад белыми цветами. Для этого я использую птичий помет (разбавленный водой), перегной или компост торфа. Хороший вариант подкормки — фосфор + калий.

Чем позже вы это сделаете, тем сильнее продлите период сокодвижения вишни, что может негативно отразиться на зимовке дерева. Подкормка проводится только корневая.

Правило 5:

Последний шаг — утепляю и делаю побелку ствола. Молодые деревья советую обернуть мешковиной, несколькими слоями газет, обвязать еловым лапником. Стволы взрослых деревьев желательно побелить.

Процедура защищает кору от негативного воздействия солнечных лучей зимой, а также отпугивает грызунов. В побелку я добавляю немного железного купороса. Не рекомендую делать побелку слишком рано. У меня бывало так, что осенние дожди преждевременно смывали всю нанесенную побелку.