Садоводы с опытом объяснили новичкам, как подготовить персик к безопасной зимовке
Морозостойкие сорта персиков могут давать хороший урожай в средней полосе. Но для этого их нужно правильно подготовить к зимовке.
Саженцы первого года обязательно нужно укрывать, остальных деревьям это не требуется. Наиболее опасны ля персиков даже не холода, а перепады температур.
При чередовании морозов и оттепели у ствола дерева образуется лунка, в которой замерзает и тает вода. Из-за этого портится кора, повреждается корневая шейка, и дерево может засохнуть.
От деревьев нужно вовремя отгребать снег. Не лишней будет обработка ствола специальной мастикой на масляной основе. Она смягчает кору и дезинфицирует ее.
Деревья, которые планируется укрывать агроспаном, нужно аккуратно пригнуть к земле в несколько приемов. Сверху накидывается материал по принципу парника.
В этом случае выпавший снег будет обеспечивать дополнительную термоизоляцию, поэтому такой способ выгоднее, чем обмотка кроны полотном.
Утеплять деревья нужно не слишком рано, чтобы они лучше адаптировались к погодным условиям. Как правило, укрыть их нужно в ноябре.
Персик – теплолюбивое дерево, и обрезать его лучше не осенью, а весной, когда уже будет понятно, как он перенес зимовку.
Опубликовано: Светлана Репина
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