Фермеры объяснили, как обработать землю осенью от фитофторы

Фитофтора заражает не только растения, но и почву. Открытый грунт лучше обработать фунгицидными препаратами, это удобно делать осенью.

Фитофтора распространяется спорами, которые могут перемещаться в жидкой среде. Она поражает пасленовые, кустарники, травянистые растения.

Химические препараты отличаются высокой эффективностью, вне зависимости от погодных условий, температуры и влажности. Осенью они не навредят насекомым-опылителям.

Стоит учитывать, что многие препараты закисляют почву. Поэтому перед обработкой желательно проверить уровень кислотности грунта. Если он высокий, рекомендуется внести древесную золу или костную муку.

Для борьбы с фитофторой используется медный купорос. Его предварительно разводят в воде, затем концентрат разбавляют и используют для обработки почвы.

Хороший результат дает коллоидная сера. Концентрация вещества определяется, с четом ситуации: было ли выявлено заболевание или обработка проводится в профилактических целях.

Еще одно действенное средство – Оксихом. При сильном заражении фитофторой обработку лучше проводить с помощью Фитоспорина-М или Микосана.

Стоит учитывать, что химические препараты обладают высокой токсичностью. Для проведения обработки потребуются респиратор, перчатки и очки.