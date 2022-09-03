Фермеры объяснили, как обработать землю осенью от фитофторы
Фитофтора заражает не только растения, но и почву. Открытый грунт лучше обработать фунгицидными препаратами, это удобно делать осенью.
Фитофтора распространяется спорами, которые могут перемещаться в жидкой среде. Она поражает пасленовые, кустарники, травянистые растения.
Химические препараты отличаются высокой эффективностью, вне зависимости от погодных условий, температуры и влажности. Осенью они не навредят насекомым-опылителям.
Стоит учитывать, что многие препараты закисляют почву. Поэтому перед обработкой желательно проверить уровень кислотности грунта. Если он высокий, рекомендуется внести древесную золу или костную муку.
Для борьбы с фитофторой используется медный купорос. Его предварительно разводят в воде, затем концентрат разбавляют и используют для обработки почвы.
Хороший результат дает коллоидная сера. Концентрация вещества определяется, с четом ситуации: было ли выявлено заболевание или обработка проводится в профилактических целях.
Еще одно действенное средство – Оксихом. При сильном заражении фитофторой обработку лучше проводить с помощью Фитоспорина-М или Микосана.
Стоит учитывать, что химические препараты обладают высокой токсичностью. Для проведения обработки потребуются респиратор, перчатки и очки.
Опубликовано: Светлана Репина
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