Агрономы объяснили, почему нельзя использовать йод для борьбы с фитофторой

Фитофтороз – это грибковая инфекция растений, которая способна уничтожить урожай. Особенно быстро болезнь распространяется пи высокой влажности.

Споры образуются по ночам при теплой погоде и высокой влажности. Чаще всего растения поражаются фитофторой, когда прохладные ночи чередуются с солнечными днями.

Эти микроорганизмы устойчивы к неблагоприятным условиям, уничтожить их крайне сложно. Неправильные действия приводят к уничтожению всех почвенных микроорганизмов.

Многие садоводы используют йод как средство от фитофторы. Здесь важно понимать, что йод не обладает лечебными свойствами, он дезинфицирует за счет наличия спирта в составе.

Растениям нужен йод, но в небольших количествах, которые они без проблем получают из почвы, а также из воздуха.

Если обработать листья йодным раствором высокой концентрации, их приведет к ожогу листовых пластин. Низкие концентрации просто не оказывают никакого воздействия.

Однако это не значит, что победить фитофтороз невозможно. Другое дело, что для этого не потребуется йод.

Для борьбы с болезнью нужно выращивать сорта растений, устойчивые к заражению, регулярно проветривать теплицу, удалять нижние листья и систематически проводить прополку. Можно использовать специальные препараты – фунгициды.