Агрономы объяснили, почему нельзя использовать йод для борьбы с фитофторой
Фитофтороз – это грибковая инфекция растений, которая способна уничтожить урожай. Особенно быстро болезнь распространяется пи высокой влажности.
Споры образуются по ночам при теплой погоде и высокой влажности. Чаще всего растения поражаются фитофторой, когда прохладные ночи чередуются с солнечными днями.
Эти микроорганизмы устойчивы к неблагоприятным условиям, уничтожить их крайне сложно. Неправильные действия приводят к уничтожению всех почвенных микроорганизмов.
Многие садоводы используют йод как средство от фитофторы. Здесь важно понимать, что йод не обладает лечебными свойствами, он дезинфицирует за счет наличия спирта в составе.
Растениям нужен йод, но в небольших количествах, которые они без проблем получают из почвы, а также из воздуха.
Если обработать листья йодным раствором высокой концентрации, их приведет к ожогу листовых пластин. Низкие концентрации просто не оказывают никакого воздействия.
Однако это не значит, что победить фитофтороз невозможно. Другое дело, что для этого не потребуется йод.
Для борьбы с болезнью нужно выращивать сорта растений, устойчивые к заражению, регулярно проветривать теплицу, удалять нижние листья и систематически проводить прополку. Можно использовать специальные препараты – фунгициды.
Опубликовано: Светлана Репина
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