Кадыров анонсировал своё увольнение с должности главы Чеченской республики
3 сентября Рамзан Кадыров сообщил, что принял решение об уходе в отставку с должности лидера Чечни.
Рамзан Кадыров вышел в экстренный эфир в собственном Telegram-канале, где фактически сделал намёк на скорую отставку с должности лидера Чеченской республики.
По словам Кадырова, данный государственный пост он занимает уже последние пятнадцать лет и должен уступить дорогу своим более молодым коллегам.
При этом Рамзан Кадыров подчеркнул, что ранее он также был молодым и неопытным, однако с возрастом опыта не добавилось, а молодость ушла безвозвратно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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