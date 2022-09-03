Кадыров анонсировал своё увольнение с должности главы Чеченской республики

3 сентября Рамзан Кадыров сообщил, что принял решение об уходе в отставку с должности лидера Чечни.

Рамзан Кадыров вышел в экстренный эфир в собственном Telegram-канале, где фактически сделал намёк на скорую отставку с должности лидера Чеченской республики.

По словам Кадырова, данный государственный пост он занимает уже последние пятнадцать лет и должен уступить дорогу своим более молодым коллегам.

При этом Рамзан Кадыров подчеркнул, что ранее он также был молодым и неопытным, однако с возрастом опыта не добавилось, а молодость ушла безвозвратно.