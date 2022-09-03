Дачники рассказали, чем подкармливать сливу, черешню и алычу осенью

От того насколько правильным будет уход за алычой сливой и вишней напрямую зависит жизнеспособность дерева и уровень ее урожая.

Перед тем как подкормить сливу, я ее внимательно осматриваю. И замечаю, что в нижней части ствола у места прививки разрослись ненужные побеги, которые я называю дичками. Они абсолютно бесполезны и не нужны, и только тянут из растения силы. Поэтому вооружившись секатором, я провожу обрезку этих побегов. Обрезкой и формированием кроны я занимаюсь весной.

Также стоит осмотреть ствол сливы и замечаю, что в некоторых местах на коре разрослись грибки зеленого цвета, что тоже ослабляет растение. Желательно провести обработку противогрибковым препаратом осенью и повторить ее весной.

Перехожу к подкормке. И вначале хорошо рыхлю землю под кроной дерева по кругу диаметром около 1 метра. Рыхлю неглубоко без перекопки чтобы не повредить корни растения. Для подкормки сливы, а также алычи и вишни в этот период использую доломитовую муку как источник кальция и магния.

Косточковые культуры часто испытывают дефицит этих элементов. Эти элементы крайне важны для высокой урожайности растений, устойчивости к заболеваниям и зимостойкости. Также доломитовая мука раскисляет почву, а как известно слива, алыча и вишня не любят кислые заторфованные почвы, и плохо на них растут и плодоносят.

Для приготовления раствора беру ведро и наливаю не менее 10 литров воды. Далее добавить 3 столовых ложки с горкой доломитовой муки и 3 столовых ложки минерального удобрения осеннего типа, с преобладанием калия и фосфора в составе. Фосфор и калий в этот период также играют особо важную роль в подготовке растения к зиме.