Дачники рассказали, чем подкармливать сливу, черешню и алычу осенью
От того насколько правильным будет уход за алычой сливой и вишней напрямую зависит жизнеспособность дерева и уровень ее урожая.
Перед тем как подкормить сливу, я ее внимательно осматриваю. И замечаю, что в нижней части ствола у места прививки разрослись ненужные побеги, которые я называю дичками. Они абсолютно бесполезны и не нужны, и только тянут из растения силы. Поэтому вооружившись секатором, я провожу обрезку этих побегов. Обрезкой и формированием кроны я занимаюсь весной.
Также стоит осмотреть ствол сливы и замечаю, что в некоторых местах на коре разрослись грибки зеленого цвета, что тоже ослабляет растение. Желательно провести обработку противогрибковым препаратом осенью и повторить ее весной.
Перехожу к подкормке. И вначале хорошо рыхлю землю под кроной дерева по кругу диаметром около 1 метра. Рыхлю неглубоко без перекопки чтобы не повредить корни растения. Для подкормки сливы, а также алычи и вишни в этот период использую доломитовую муку как источник кальция и магния.
Косточковые культуры часто испытывают дефицит этих элементов. Эти элементы крайне важны для высокой урожайности растений, устойчивости к заболеваниям и зимостойкости. Также доломитовая мука раскисляет почву, а как известно слива, алыча и вишня не любят кислые заторфованные почвы, и плохо на них растут и плодоносят.
Для приготовления раствора беру ведро и наливаю не менее 10 литров воды. Далее добавить 3 столовых ложки с горкой доломитовой муки и 3 столовых ложки минерального удобрения осеннего типа, с преобладанием калия и фосфора в составе. Фосфор и калий в этот период также играют особо важную роль в подготовке растения к зиме.
Опубликовано: Ангелина Крент
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