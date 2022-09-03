Разведка и авиация армии РФ пресекла попытку ВСУ штурмовать Запорожье

Российские разведчики и военно-воздушные силы отразили попытку атаки Запорожской области со стороны украинских военных.

Российские журналисты издания "РИА Новости" взяли интервью у военного РФ с позывным Скиф, который рассказал, что в прошедшую пятницу украинские военные пытались штурмовать Запорожскую область.

По словам Скифа, солдаты ВСУ пытались подплыть к берегам региона на катерах с выключенным светом, но двигались на крайне высокой скорости, пытаясь форсировать штурм.

Действия украинских солдат были раскрыты российской разведкой, вызвавшей боевую авиацию РФ на подмогу, ввиду чего штурм Запорожья со стороны ВСУ провалился.