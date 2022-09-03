Украина готовится обеспечить Европу газом к следующему сезону

Государственная энергетическая компания Украины «Нафтогаз» активно работает над увеличением добычи природного газа и может поставлять газ в европейские страны к началу отопительного сезона в следующем году.

Такое заявление сделал исполнительный директор компании Юрий Витренко. По его словам, украинская сторона может помочь Европе избавиться от газовой зависимости от России.

Витренко сказал, что его компании для этого нужны инвестиции и технологии от западных экспертов, возможно, в рамках плана Маршалла.

Он отметил, что сейчас идет работа над новыми проектами, которые существенно расширят производственные возможности Украины.

Весь потенциал Украины состоит в том, чтобы производить около 10 млрд кубометров биомассы-энергии.

Некоторые отраслевые эксперты скептически относятся к планам Витренко, учитывая, что запасы газа в Украине в значительной степени истощены, а Украина в течение многих лет безуспешно пыталась увеличить добычу.

Компания «Нафтогаз», которая поставляет большую часть украинского газа, оказалась в состоянии дефолта после того, как в прошлом месяце не выплатила ряд процентных платежей.

Витренко сказал, что «Нафтогаз» работает над переводом газовых электростанций на использование древесины и других материалов из биомассы, что повысит устойчивость Украины и сделает централизованную распределительную систему советской эпохи менее уязвимой для сбоев.

Аналитик Максим Белявский считает, что такой крупномасштабный переход на энергию из биомассы нереалистичен, поскольку для производства необходимой энергии потребуется огромное количество растительного материала и значительные инвестиции.