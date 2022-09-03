Дачники рассказали, что делать с кустом жимолости осенью

В осенний период важно правильно ухаживать за жимолостью для получения крупных ароматных ягод на следующий год.

Почву вокруг куста обязательно нужно рыхлить, вот как выдастся свободное время в солнечный денек, так и стоит поухаживать за корнями, проводя процедуру не реже трех раз за сезон. Корни молодой жимолости имеют много поверхностных корней, дабы не навредить им, рыхлить нужно аккуратно. Касаемо поливов я всегда поступаю по-разному.

Если лето знойное, то дополнительно увлажняю зону приствольного круга во второй половине августа, делаю это дважды, с интервалом в дней десять. Для равномерного распределения влаги, поливы лучше выполнять сразу после рыхления, тогда и возможность появления земляной корки отпадет.

Перед приходом заморозков, по осени, куст обязательно нужно подкормить. Как я и говорила в самом начале, хорошее дополнительное питание даст растению возможность максимально обильно плодоносить в следующем сезоне.

Так же подкормленная жимолость в разы легче переносит самые суровые морозы. По этим причинам, лучше уделить на процедуру немного времени и остаться при шикарном урожае.

Самое подходящее удобрение по осени – «Осеннее» для плодоносящих кустарников. Жимолость отзывается на него положительно, но я для верности еще проливаю почву приствольного круга зольным настоем, разведенным в соотношении 0,5л пепла на 10л воды (использую после суточного настаивания).