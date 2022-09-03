Киев попросил производителя «Байрактаров» оснастить дроны химическим оружием
Глава войск РФ радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов утверждает, что Киев попросил производителя "Байрактаров" установить на дронах средство для распыления химоружия.
3 сентября начальник РХБЗ армии России Игорь Кириллов сообщил, что российская разведка получила подлинные сведения о том, что командование ВСУ просит турецкую фирму по производству БПЛА "Байрактар" оснастить их дроны средствами для распыления отравляющих химикатов.
По данным Кириллова, украинские военных хотят использовать турецкие "Байрактары" для применения химического оружия против войск России и мирных жителей Донбасса и Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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