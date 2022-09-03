Мужчина угнал самолёт в США и угрожает врезаться в супермаркет Wallmart

Неизвестный мужчина совершил угон самолёта в Соединённых Штатах, угрожая совершить террористческий акт.

Вечером 3 сентября стало известно, что в американском городе Тьюпело неизвестный мужчина совершил угон самолёта Beech C90A, после чего сам позвонил в 911.

Угонщик заявил, что намерен совершить теракт, врезавшись в здание местного супермаркета Wallmart, который располагается в Тьюпело по соседству с местом угона.

По данным мониторингового сервиса Flightradar, сейчас угнанный самолёт с потенциальным преступником за штурвалом кружит над городом Тьюпело.