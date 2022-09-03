В Париже байкеры устроили демонстрацию у мэрии против платных парковок

С началом сентября в Париже начали действовать несколько тысяч платных парковок для мотоциклов, что пришлось не по душе байкерам.

Несколько сотен мотоциклистов собрались в эту субботу в Париже, чтобы осудить введение муниципалитетом платной парковки для двухколесных транспортных средств с ДВГ.

«По призыву Французской федерации байкеров (FFMC) у городской ратуши собралось более 500 человек», - отметили организаторы.

С 1 сентября тепловые моторизованные двухколесные транспортные средства должны платить за парковку на улицах столицы. Обсуждаемая в течение многих лет мера, введенная мэром-социалистом Анной Идальго, направлена на снижение загрязнения воздуха в городе.

«Мы — легкая мишень», — заявил в субботу один из байкеров Ксавье Нугареде в интервью AFP. Он серьезно сомневается в эффективности платной парковки для уменьшения загрязнения.

«Я уже почти не бываю в Париже, он стал городом под стеклом», — жалуется он.

Матье Мендес, также приехавший в знак протеста из пригорода, уверяет, что его мотоцикл очень важен для него.

«Если бы я жил в Париже, мне бы не понадобились два колеса», — говорит байкер. Он работает звукорежиссером, и объясняет, что не может ни ездить на мотоцикле, на котором перевозит дорогую аппаратуру.

Чтобы припарковаться на улицах Парижа, водители моторных двухколесных транспортных средств (2WD) должны с 1 сентября платить от 3 евро в час. Штраф за неоплату парковки составляет от 25 до 37,50 евро в зависимости от района. Нестандартная или опасная для окружающих парковка карается штрафом в размере 135 евро.