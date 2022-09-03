Вооруженные силы Германии наращивают присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе
Бундесвер Германии наращивает свое военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе — в то время, когда война бушует ближе к дому, на Украине.
Но Берлин стремится продемонстрировать сотрудничество со своими "ценными партнерами" в Австралии.
В Европе бушует война. Это привлекло внимание к немецкому бундесверу и его недостаткам, а ведущие офицеры выразили сожаление по поводу острой нехватки функционального оборудования.
И все же военно-воздушные силы Германии в настоящее время участвуют в военных учениях на другом конце земного шара, в Австралии, куда они направили шесть истребителей Eurofighter.
Это амбициозное начинание. Задействовано около 250 немецких солдат; в дополнение к истребителям в Дарвин на севере Австралии были отправлены четыре транспортных самолета и три недавно приобретенных топливозаправщика класса "воздух-воздух" с примерно 100 тоннами материалов.
Опубликовано: Солонович Алина
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