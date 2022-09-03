Эрдоган заявил о готовности стать посредником для решения кризиса на ЗАЭС
Президент Турции Тайип Эрдоган утверждает, что готов внести свой личный вклад для разрешения ситуации, сложившейся на Запорожской атомной электростанции.
Вечером 3 сентября пресс-служба канцелярии Тайипа Эрдогана сообщила, что турецкий президент готов стать посредником в прениях между Киевом и Москвой по ситуации на АЭС в Запорожье.
Накануне на Запорожскую атомную электростанцию приняла мониторинговая группа от МАГАТЭ, которая в качестве независимых наблюдателей намерена оценить риск ядерной угрозы на объекте.
Примечательно, что в ходе попыток членов МАГАТЭ на ЗАЭС в Энергодаре украинские военные обстреливали заранее согласованный маршрут представителей наблюдательной делегации, о чём утверждают в Минобороны России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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