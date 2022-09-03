Эрдоган заявил о готовности стать посредником для решения кризиса на ЗАЭС

Президент Турции Тайип Эрдоган утверждает, что готов внести свой личный вклад для разрешения ситуации, сложившейся на Запорожской атомной электростанции.

Вечером 3 сентября пресс-служба канцелярии Тайипа Эрдогана сообщила, что турецкий президент готов стать посредником в прениях между Киевом и Москвой по ситуации на АЭС в Запорожье.

Накануне на Запорожскую атомную электростанцию приняла мониторинговая группа от МАГАТЭ, которая в качестве независимых наблюдателей намерена оценить риск ядерной угрозы на объекте.

Примечательно, что в ходе попыток членов МАГАТЭ на ЗАЭС в Энергодаре украинские военные обстреливали заранее согласованный маршрут представителей наблюдательной делегации, о чём утверждают в Минобороны России.