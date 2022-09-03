Дачники с опытом садоводства рассказали, как необходимо обрезать черешню осенью

При уходе за плодовыми деревьями особое внимание уделяется их осенней обрезке. Но здесь надо знать, как и когда ее необходимо делать.

Главное условие — не дожидаться сильных заморозков, иначе снизится зимостойкость растения. Ветки обрезают в сухую погоду, до наступления холодов.

Форма, возраст, сорт дерева влияют на способы и цели обрезания в осенний период, но есть универсальные правила, общие для всех видов:

Первый ярус у веток не должен отклоняться от ствола больше, чем на 40 градусов, чтобы дерево не сломалось.

Старые и толстые побеги удаляют методом среза «на кольцо». У основания ветки видны наплывы в форме кольца, которые обрезают по верхнему краю аккуратно, не оставляя пеньков и травм.

Нельзя делать срез вместе с кольцом, это приведёт к растрескиванию древесины, нагноению коры, появлению дупла.

Обрезку «на почку» проводят для формирования правильной кроны. Для загущения дерево обрезают на внутреннюю почку, а для прореживания – на внешнюю. Срез выполняют с наклоном, отступив от почки 5 мм.

Сухие и больные части дерева после удаления сжигают. Утилизация избавит вишню от повторного инфицирования вредителями.

При проживании в регионах с холодным и суровым климатом на зиму лучше замульчировать приствольный круг лапником или соломой. Молодые саженцы обязательно укрывают мешковиной, а их стволы обрабатывают известью.

Как видно, обрезка черешни не такое уж и сложное дело, как может показаться на первый взгляд.

Главное, знать тонкости проведения всех мероприятий, прислушиваться к советам опытных садоводов. Тогда ваше дерево ежегодно будет радовать вас вкусными, сочными ягодами в большом количестве.