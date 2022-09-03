Бельгийская полиция арестовала настоящего «Кукольника» из сериала Netflix

Осужденный серийный мошенник, британец Роберт Хенди-Фригард был пойман недалеко от Брюсселя в пятницу вечером, сообщила в субботу пресс-секретарь полиции.

Его разыскивали за покушение на убийство после того, как в конце августа он сбил и ранил двух жандармов, которые хотели доставить его в полицейский участок во Франции.

51-летний Хенди-Фригард был приговорен к пожизненному заключению в Лондоне в 2005 году за мошенничество, кражу и похищение людей. Продавец автомобилей очаровывал своих жертв, в основном женщин, а затем безжалостно обворовывал их. Из-за его способности манипулировать людьми его прозвали «Кукольником».

Хенди-Фригард выглядит безобидно на фотографиях. Но он соблазнил, как минимум пять женщин и заявил им, что хочет на них жениться.

«Он был очень хорошо воспитан, настоящий джентльмен», — вспоминала одна из пострадавших в статье BBC.

Сначала женщины боялись обращаться в полицию, потому что он выдавал себя за секретного агента MI5 (британской внутренней разведки). Он оказал давление на женщин, заявив, что ИРА хотела его убить и, что ему нужны деньги, чтобы купить свободу.

Женщины также сообщали о его менее обаятельной стороне и суетливости.

«Если бы его рубашка была хотя бы слегка помятой, он бы закатил истерику», — сказала одна из женщин. Чтобы пройти предполагаемый «тест на лояльность» для секретной службы, чтобы она могла выйти за него замуж, женщине приходилось спать на скамейках в парке и в аэропорту на морозе в течение нескольких дней без еды. Одной из женщин он поведал, что снайпер целился в ее дом. Он также поручал женщинам разорвать связи со своими друзьями и семьей.

Полиция поймала его в 2002 году во время фальшивого денежного перевода. Позже его приговор за похищение был отменен, и Хенди-Фригард был освобожден из тюрьмы в 2009 году. В конце августа 2022 года он наехал на полицейских в Видайлате, из-за чего теперь находился в розыске.

Ранее в этом году американский стриминговый сервис выпустил о нем документальный сериал («Кукольник — В поисках мошенника»).