Россия заявляет, что США вот-вот станут участником вооруженного конфликта на Украине

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков строго предостерег Вашингтон от поставок дальнобойного оружия Украине, отметив, что США балансируют на грани прямого участия в конфликте.

В своем выступлении по ТВ он также указал на военную доктрину страны, предусматривающую применение ядерного оружия в случае угрозы существованию российского государства.

Рябков сказал, что Россия неоднократно предупреждала США о последствиях, если страна продолжит наводнять Украину оружием.

По его словам, очень узкая пропасть, отделяющая США от того, чтобы стать стороной конфликта, не должна создавать у оголтелых антироссийских сил иллюзию, что все останется как есть, если они ее перейдут.

Он подчеркнул, что Россия будет продолжать наступление в Украине до тех пор, пока не достигнет своих целей, отметив, что РФ способна отстаивать свои интересы.

Поставки американских реактивных систем залпового огня HIMARS усилили ударные возможности украинской армии, которая использовала их для поражения ключевых объектов инфраструктуры и других целей.

Установленные на грузовиках системы запускают ракеты с GPS-наведением, способные поражать цели на расстоянии до 80 километров.

Власти США до сих пор воздерживались от предоставления Украине ракет большей дальности для пусковых установок HIMARS, которые могут достигать целей на расстоянии до 300 километров и потенциально могут позволить украинским военным поражать районы в глубине России.