Риши Сунак и Лиз Трасс до последнего не будут знать, кто из них станет премьер-министром

5 сентября Лиз Трасс либо Риши Сунак станет премьер-министром Великобритании после достаточно жесткой борьбы за этот пост.

В 12.15 в конференц-центре королевы Елизаветы II в Вестминстере будет объявлен победитель гонки. Эндрю Стивенсон, председатель партии тори, выступит первым.

Затем он пригласит Грэма Брэди, чтобы объявить победителя, который произнесет короткую речь. Сами кандидаты узнают о том, кто из них станет премьером, за 10 минут до начала церемонии.

Днем и вечером этого дня новый премьер определится с составом своего кабинета, распределит министерские функции.

На следующий день Борис Джонсон произнесет прощальную речь на ступенях дома № 10. Затем он в последний раз покидает Даунинг-стрит и вылетит в аэропорт Абердина.

Его преемник прилетит в Абердин на отдельном самолете. Джонсон встретится с королевой в Балморале. Затем встреча с королевой ждет его преемника.

Днем новый премьер-министр вернется в Лондон и после обеда выступит со своей первой официальной речью.

Затем он или она проведет встречи с государственными служащими. Они получат ядерные коды и напишут «письма последней инстанции» командирам подводных лодок с «Трайдентом» с инструкциями о том, что делать в случае, если Британия и ее правительство будут уничтожены ядерной атакой.