ВСУ нанесли ракетный удар по Херсону, разрушив жилое здание
Пресс-служба ВГА Херсонской области уведомляет, что украинские войска нанесли серию ракетных ударов по городу.
Вечером 3 сентября пресс-служба временной гражданской администрации Херсонской области опубликовала сообщение, где заявила, что ВСУ опять атаковали Херсон с применением реактивных систем залпового огня образца НАТО.
По данным ВГА Херсонщины, системы противовоздушной обороны армии России успешно перехватили часть воздушных целей, однако некоторые ракеты украинской армии не были перехвачены.
В результате ударов ВСУ по Херсону украинские военные полностью уничтожили одно из жилых зданий в черте города, количество жертв уточняется.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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