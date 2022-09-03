ВСУ нанесли ракетный удар по Херсону, разрушив жилое здание

Пресс-служба ВГА Херсонской области уведомляет, что украинские войска нанесли серию ракетных ударов по городу.

Вечером 3 сентября пресс-служба временной гражданской администрации Херсонской области опубликовала сообщение, где заявила, что ВСУ опять атаковали Херсон с применением реактивных систем залпового огня образца НАТО.

По данным ВГА Херсонщины, системы противовоздушной обороны армии России успешно перехватили часть воздушных целей, однако некоторые ракеты украинской армии не были перехвачены.

В результате ударов ВСУ по Херсону украинские военные полностью уничтожили одно из жилых зданий в черте города, количество жертв уточняется.