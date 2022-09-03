15-летний сын Бритни Спирс рассказал, почему не пришел на ее свадьбу

В интервью The Daily Mail, которое вышло в эфир на канале ITV, 15-летний Джейден Джеймс объясняет, почему он и 16-летний брат Шон Престон решили не присутствовать на свадьбе своей мамы в июне.

Джейден пришел на интервью со своим отцом Кевином Федерлайном. Мальчик сказал, что это было просто неподходящее время.

Он отметил, что рад за свою маму и ее нового мужа, но они не пригласили всю семью. По его мнению, появление там только его и брата не привело бы ни к чему хорошему.

Джейден говорил и о разногласиях певицы с ее семье, включая ее отца. Мальчик говорит, что опекунство длилось слишком долго, поэтому его мама была зла на ситуацию.

Вместе с тем Джейден считает, что его дедушка не заслуживает такой ненависти. Он не считает семью Спирс манипуляторами, хотя сама она говорит именно так.

Он отмечает, что семья просто хочет присматривать за ними, помогать им получить то будущее, о котором они мечтают.

Спирс прокомментировала интервью сына в Instagram. Она написала, что безгранично любит своих детей, и ей очень грустно слышать возмущение Джейдена.

Она призвала Джейдена посмотреть в зеркало и вспомнить, что он – ее ребенок и всегда останется им.