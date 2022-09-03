Алиев анонсировал подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Азербайджанский президент Ильхам Алиев верит, что мирный договор с Арменией будет подписан уже скоро.

3 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев публично заявил, что в течение нескольких месяцев Баку и Ереван должны подписать мирное соглашение, тем самым окончательно урегулировав военный конфликт в пределах земель Нагорного Карабаха.

В тот же день Алиев провёл телефонные переговоры с Владимиром Путиным, рассказав ему о результатах своих бесед с главой Европейского совета Шарля Мишеля и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.