Алиев анонсировал подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией
Азербайджанский президент Ильхам Алиев верит, что мирный договор с Арменией будет подписан уже скоро.
3 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев публично заявил, что в течение нескольких месяцев Баку и Ереван должны подписать мирное соглашение, тем самым окончательно урегулировав военный конфликт в пределах земель Нагорного Карабаха.
В тот же день Алиев провёл телефонные переговоры с Владимиром Путиным, рассказав ему о результатах своих бесед с главой Европейского совета Шарля Мишеля и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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