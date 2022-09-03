Джентилони: Евросоюз готов к решению Путина нарушить газовые контракты

Представитель Еврокомиссии Паоло Джентилони уверен, что Владимир Путин может отказаться от выполнения газовых обязательств перед ЕС.

Вечером субботы еврокомиссар Паоло Джентилони публично заявил, что Владимир Путин близок к решению о прекращении выполнения газовых обязательств перед Европейским союзом со стороны России.

По словам Джентилони, лидеры стран-участниц Евросоюза готовы к такому развитию событий и уже приступили к усиленному наполнению своих газохранилищ.

Накануне пресс-служба российской компании "Газпром" объявила о прекращении подачи газа в страны Европы на неопределённый срок до ремонта всех турбин на "Северном потоке".

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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