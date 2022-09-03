В Ливане арестованы пятеро сотрудников сил безопасности, подозреваемые в пытках
Пятеро сотрудников ливанских сил безопасности, в том числе офицер, подозреваемый в пытках сирийца, приведшего к его смерти, взяты под стражу.
Эти аресты были произведены по приказу судьи Фади Акики, уполномоченного правительства в военном суде.
31 августа сириец Башар Абдель Сауд был арестован и переведен в тюрьму в Бинт-Джебейле на юге Ливана вместе с другими подозреваемыми.
Он умер через три часа после ареста, после того, как подвергся жестоким пыткам и шоку, что привело к сердечному приступу, сообщил источник в суде Ливана.
Согласно этому источнику, сотрудники силовых структур хотели получить признание от погибшего, подозреваемого в руководстве ячейкой, связанной с джихадистской группировкой «Исламское государство» (ИГ).
Следы пыток были видны на его теле, на распространенных в СМИ фотоматериалах а также на телах его сокамерников, также подозреваемых в принадлежности к ИГ.
Несмотря на принятие в Ливане закона против пыток в сентябре 2017 года, ливанские службы безопасности уже обвиняются в применении пыток.
В марте 2021 года Amnesty International осудила произвольные задержания и акты пыток, которым подверглись около двадцати сирийских беженцев, включая несовершеннолетних. НПО подчеркнула «жестокое и дискриминационное обращение» ливанских служб безопасности с задержанными.
Опубликовано: Тарас Медведев
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