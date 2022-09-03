Пакистан призывает к увеличению помощи из-за роста погибших в результате наводнения

Пакистан заявил в субботу, что ему потребуется больше воды после беспрецедентного наводнения, в результате которого значительная часть страны оказалась под водой.

Федеральный министр планирования Ахсан Икбал призвал к “огромной гуманитарной помощи для 33 миллионов человек”, пострадавших от муссонных дождей.

Международные рейсы со свежими припасами прибывают в Пакистан с начала недели, но требуется еще больше.

В субботу в южной провинции Синд было зарегистрировано еще более 50 смертей. Общее число погибших в настоящее время составляет 1265 человек, в том числе 441 ребенок, погибший в результате наводнения.

Ранее на этой неделе Организация Объединенных Наций и Пакистан совместно обратились с призывом о выделении 160 миллионов долларов (160 миллионов евро) на чрезвычайное финансирование.