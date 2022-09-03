ФИФА и Катар решили - пива на стадионах ЧМ не будет

Согласно сообщению информационного агентства AP, страна-хозяйка чемпионата мира по футболу Катар ужесточила свою политику в отношении пива на трибунах первенства.

Как ожидается, болельщикам будет разрешено покупать алкогольное пиво на территории стадиона во время турнира с 20 ноября по 18 декабря, но не непосредственно на аренах, а только до и после игр.

На стадионах подают безалкогольное пиво, сообщает AP со ссылкой на Всемирную футбольную ассоциацию ФИФА.