Сеголен Руаяль утверждает, что «никогда не отрицала военных преступлений» на Украине и извиняется

Бывший кандидат в президенты от социалистов ответил на критику в свой адрес, после своего яркого выступления в четверг.

Сеголен Руаяль заверила в эту субботу в Twitter, что она «никогда не отрицала военных преступлений» и принесла извинения пострадавшим, если «они так думали», после ее неоднозначных высказываний о войне в Украине.

Вечером в четверг на BFMTV она осудила военную пропаганду страхом со стороны президента Украины Владимира Зеленского и поставила под сомнение, в частности, реальность «разбомбленных родильных домов» на юго-востоке Украины в марте.

Она также поставила под сомнение резню в Буче и историю изнасилования ребенка в течение семи часов на глазах у родителей.

«Это чудовищно — идти и транслировать такие вещи только для того, чтобы помешать мирному процессу», — сказала она, имея ввиду, риторику Зеленского. Его высказывания вызвали оживленную полемику в политическом мире.

«Я никогда не отрицала военных преступлений и извиняюсь перед пострадавшимии, если они так думали», — написала Сеголен Руаяль в Твиттере в эту субботу. Она также выделила конец своего выступления в четверг, по ее словам, «вырезанного в повторах».

В вырезанном эпизоде она уточнила, что «в описании ужаса присутствует форма преувеличения, поощрять поставки оружия и воздерживаться от налаживания переговорных и мирных процессов, в то время как украинскому народу нужен мир (...). Изображение ужасов как часть военной пропаганды препятствует мирным процессам».

«Призывать к миру — значит действовать во имя прекращения страданий украинского народа и российской агрессии», — повторила она в субботу.