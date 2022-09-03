Рогов обвинил Киев в попытке взять миссию МАГАТЭ в заложники

Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинский десант планировал взять в заложники миссию МАГАТЭ.

В субботу, 3 сентября 2022 года, член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью новостному агентству РИА рассказал о цели, которую преследовал пытавшийся захватить ЗАЭС десант ВСУ.

Рогов утверждает, что перед десантной группой командованием была поставлена задача не только взять под свой контроль территорию Запорожской атомной электростанции, но и взять в заложники инспекцию МАГАТЭ, а также сотрудников станции, чтобы использовать их в качестве живого щита.