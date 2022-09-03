ВСУ обстреляли приграничный посёлок Теткино в Курской области РФ

Курский губернатор Роман Старовойт сообщает, что украинские военные совершили обстрел деревни Теткино.

Вечером 3 сентября губернатор Курской области России Роман Старовойт опубликовал новое сообщение в собственном Telegram-канале, где заявил, что сегодня около пяти часов вечера украинские солдаты вновь обстреляли посёлок Теткино, находящийся недалеко от границы РФ с Украиной.

По словам Старовойта, в результате обстрела ВСУ никто из жителей села не пострадал, однако ущерб был нанесён трём частным домам, у которых повреждены крыша и окна.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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