В Миссисипи полиции удалось уговорить летчика, который грозился разбить самолет о супермаркет

В течение нескольких часов пилот небольшого двухмоторного самолета угрожал в субботу врезаться в супермаркет над американским штатом Миссисипи.

Самолет приземлился в поле после более чем пяти часов полета над городком Тупело в штате Миссисипи в субботу днем.

По данным полиции, пилот позвонил в полицию рано утром в субботу и пригрозил крушением. В результате супермаркет Walmart в Тупело и ближайший магазин были эвакуированы. Жителей города попросили избегать пострадавшего района.

«Мы рады, что ситуация разрешилась, и никто не пострадал», — написал губернатор Тейт Ривз в Twitter.

Полиция разобралась с ситуацией с предельным профессионализмом. СМИ США сообщили, что пилот был арестован.