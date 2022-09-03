В Миссисипи полиции удалось уговорить летчика, который грозился разбить самолет о супермаркет
В течение нескольких часов пилот небольшого двухмоторного самолета угрожал в субботу врезаться в супермаркет над американским штатом Миссисипи.
Самолет приземлился в поле после более чем пяти часов полета над городком Тупело в штате Миссисипи в субботу днем.
По данным полиции, пилот позвонил в полицию рано утром в субботу и пригрозил крушением. В результате супермаркет Walmart в Тупело и ближайший магазин были эвакуированы. Жителей города попросили избегать пострадавшего района.
«Мы рады, что ситуация разрешилась, и никто не пострадал», — написал губернатор Тейт Ривз в Twitter.
Полиция разобралась с ситуацией с предельным профессионализмом. СМИ США сообщили, что пилот был арестован.
Опубликовано: Тарас Медведев
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