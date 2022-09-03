NI: войска НАТО должны бояться российских ЗРК «Тор»

Эксперт издания National Interest Чарли Гао утверждает, что полководцы и рядовые солдаты стран Североатлантического альянса должны опасаться российских зенитно-ракетных комплексов класса "Тор".

Вечером 3 сентября представитель международного информагентства National Interest Чарли Гао сообщил, что НАТО следует бояться российских зенитно-ракетных комплексов "Тор", поскольку они доказали свою невероятную эффективность в ходе СВО на территории Украины.

По словам Гао, ЗРК "Тор" обладают более впечатляющей огневой мощью, нежели его предшественник "Панцырь-С1", который также вызывал трепет у высших командиров войск НАТО.

При этом Чарли Гао отметил, что "Тор" оснащён более манёвренными ракетами, чем "Панцырь-С1", что также не могли не заметить западные аналитики.