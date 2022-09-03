NI: войска НАТО должны бояться российских ЗРК «Тор»
Эксперт издания National Interest Чарли Гао утверждает, что полководцы и рядовые солдаты стран Североатлантического альянса должны опасаться российских зенитно-ракетных комплексов класса "Тор".
Вечером 3 сентября представитель международного информагентства National Interest Чарли Гао сообщил, что НАТО следует бояться российских зенитно-ракетных комплексов "Тор", поскольку они доказали свою невероятную эффективность в ходе СВО на территории Украины.
По словам Гао, ЗРК "Тор" обладают более впечатляющей огневой мощью, нежели его предшественник "Панцырь-С1", который также вызывал трепет у высших командиров войск НАТО.
При этом Чарли Гао отметил, что "Тор" оснащён более манёвренными ракетами, чем "Панцырь-С1", что также не могли не заметить западные аналитики.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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