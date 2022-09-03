В Тбилиси отменили концерты Галкина, Макаревича и Меладзе

Издание Biletebi.ge утверждает, что в Тбилисском дворце Спорта были отменены концерты некоторых российских музыкантов.

Грузинский сервис по продаже билетов Biletebi.ge направил письмо Министерству культуры Грузии, сообщив о решении по отмене запланированных концертов Валерия Меладзе, Максима Галкина и Андрея Макаревича (признан иностранным агентом Министерством юстиции России).

Официальной причиной отмены всех концертов российских исполнителей стали якобы ремонтные работы, которые будут внепланово проводиться во дворце Спорта Тбилиси.