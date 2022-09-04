В Мексике реформа Национальной гвардии вызвала осуждение оппозиции в милитаризации власти

Мексиканские депутаты проголосовали за присоединение Национальной гвардии к армии для борьбы с незаконным оборотом наркотиков, вопреки голосам оппозиции, осуждающей милитаризацию страны.

Реформа Национальной гвардии, органа безопасности, созданного левым президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, когда он пришел к власти в конце 2018 года, была одобрена 265 голосами против 212.

Текст, который будет отправлен в Сенат для окончательного утверждения, вызвал оживленные дебаты в стране, которая задается вопросом о правильной стратегии борьбы с организованной преступностью.

В рамках реформы планируется поставить Национальную гвардию под руководство Секретариата Министерства обороны. Национальная гвардия в настоящее время зависит от другого министерства, даже если ее 115 000 членов в основном являются солдатами.

«Конечная цель — не милитаризация страны или авторитаризм», — говорится в законопроекте, а «укрепление Национальной гвардии, как постоянной полицейской силы».

«Вы солгали мексиканцам, пообещав им, что военные вернутся в казармы», — обвинил представитель Партии национального действия (ПАН, либерально-консервативная оппозиция). Г-н Лопес Обрадор «является самым милитаристским президентом в истории страны», добавил другой депутат от PAN, Хорхе Триана.

В 2021 году президент уже передал таможенный контроль в стране под юрисдикцию армии. Теперь военные контролируют, к примеру, аэропорты Мексики и туристический поезд на Юкатане.